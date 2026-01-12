Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Абсолютное событие». Авербух — об участии Трусовой, Щербаковой и Косторной в «ЛП»

«Абсолютное событие». Авербух — об участии Трусовой, Щербаковой и Косторной в «ЛП»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух назвал абсолютным событием тот факт, что известные российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят в качестве участниц шоу «Ледниковый период».

— Считаю, что это был определённый успех. Девчонки откликнулись на это предложение. Конечно, времени не так много у нас. Думаю, это абсолютное событие: как говорится, ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная. — Прим. «Чемпионата») в полном составе. Все хотят. Это такой интересный эксперимент.

— Правда ли, что показ «Ледникового периода» запланирован только на следующую осень?
— Нет, он выйдет совсем скоро. Буквально в январе.

— Будет ли какая-то новая концепция «Ледникового периода»?
— На данный момент основная концепция в том, что в проекте исключительно девочки — профессиональные фигуристки. Очень много у нас ребят из спорта с ними в паре. Наверное, это основной акцент. И то, что в новом амплуа увидим девчонок, — цитирует Авербуха Sport24.

Материалы по теме
Щербакова, Трусова и Косторная станут участницами шоу «Ледниковый период»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android