«А почему она должна тушеваться?» Тарасова — о Медведевой в составе жюри «ЛП»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева вошла в состав жюри нового сезона проекта «Ледниковый период».

Помимо Тарасовой и Медведевой, в судейской бригаде будут фигуристы Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка.

«У всех немного разный взгляд на ситуации. Мы с Женей об этом глубоко не говорили. Она будет смотреть за выступлениями пар и высказывать своё мнение. Женя — очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри.

Женя не будет тушеваться перед нами. А почему она должна тушеваться? У Жени всегда было и есть своё мнение. Она выдающаяся спортсменка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».