Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«А почему она должна тушеваться?» Тарасова — о Медведевой в составе жюри «ЛП»

«А почему она должна тушеваться?» Тарасова — о Медведевой в составе жюри «ЛП»
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева вошла в состав жюри нового сезона проекта «Ледниковый период».

Помимо Тарасовой и Медведевой, в судейской бригаде будут фигуристы Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка.

«У всех немного разный взгляд на ситуации. Мы с Женей об этом глубоко не говорили. Она будет смотреть за выступлениями пар и высказывать своё мнение. Женя — очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри.

Женя не будет тушеваться перед нами. А почему она должна тушеваться? У Жени всегда было и есть своё мнение. Она выдающаяся спортсменка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Медведева будет в жюри «Ледникового периода», Акатьева и Туктамышева станут участницами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android