Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Известен состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Известен состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Комментарии

Стал известен состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в итальянском Милане с 6 по 22 февраля. На Играх выступят по одному представителю одиночного катания от мужчин и женщин, две спортивные пары и три танцевальных дуэта. В состав канадской сборной вошли следующие спортсмены:

мужчины: Стивен Гоголев;

женщины: Мэдлин Шизас;

спортивные пары: Лия Перейра/Треннт Мишо, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам;

танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак.

Россияне на предстоящей Олимпиаде выступят только в одиночном катании. В нейтральном статусе будут участвовать Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android