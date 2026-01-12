Известен состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Стал известен состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в итальянском Милане с 6 по 22 февраля. На Играх выступят по одному представителю одиночного катания от мужчин и женщин, две спортивные пары и три танцевальных дуэта. В состав канадской сборной вошли следующие спортсмены:

мужчины: Стивен Гоголев;

женщины: Мэдлин Шизас;

спортивные пары: Лия Перейра/Треннт Мишо, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам;

танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак.

Россияне на предстоящей Олимпиаде выступят только в одиночном катании. В нейтральном статусе будут участвовать Аделия Петросян и Пётр Гуменник.