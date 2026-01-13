Скидки
Стало известно, с кем в паре будут выступать фигуристки в новом сезоне «ЛП»

Первый канал официально объявил, с кем в паре будут выступать фигуристки в новом сезоне шоу «Ледниковый период», съёмки которого начнутся 14 января.

  • Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);
  • Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);
  • Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);
  • Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);
  • Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);
  • Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);
  • Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);
  • Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);
  • Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);
  • Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками станут только партнёрши. Всего будут представлены 10 пар. В состав жюри вошли Евгения Медведева, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Максим Траньков.

