Стало известно, с кем в паре будут выступать фигуристки в новом сезоне «ЛП»
Первый канал официально объявил, с кем в паре будут выступать фигуристки в новом сезоне шоу «Ледниковый период», съёмки которого начнутся 14 января.
- Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);
- Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);
- Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);
- Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);
- Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);
- Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);
- Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);
- Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);
- Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);
- Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).
В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками станут только партнёрши. Всего будут представлены 10 пар. В состав жюри вошли Евгения Медведева, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Максим Траньков.
Материалы по теме
Комментарии