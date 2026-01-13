Скидки
«19 лет с первой встречи в Лондоне». Плющенко и Рудковская отметили годовщину знакомства

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал архивные фотографии со своей женой, продюсером Яной Рудковской.

«19 лет со дня первой встречи с Яной в Лондоне. 2007 г. 12 января. Фестиваль «Русская зима». Хедлайнер Дима Билан. А мы представляли заявку Сочи на Олимпийские игры — 2014. Узнали всех?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Плющенко

Фото: Из личного архива Плющенко

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. Пара воспитывает двоих сыновей — Александр родился в 2013 году, Арсений — в 2020-м.

Помимо завоевания двух золотых медалей Олимпиад, Евгений Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России.

