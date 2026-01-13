Тарасова: рада, что чемпионат США по фигурному катанию получился русским

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о большом количестве американских фигуристов с русскими корнями.

— У них просто родители уехали в США, а своих детей уже там научили кататься. Мы никогда и не сомневались, что русская школа фигурного катания — самая сильная в мире. Этих же спортсменов в основном родители тренировали.

Вот, например, мама Эндрю Торгашева — Илона Мельниченко. Она моя ученица из Одессы. Она сама была фигуристкой, и отец у него фигурист. Но люди живут там, где хотят.

— Не обидно, что эти спортсмены не выступают за нашу страну?

— Они же здесь и не жили. Они родились в Америке, их родители живут там. Так что неправильно считать это упущением нашего фигурного катания. Человек живёт там, где у него есть работа. У нас не было работы, и люди уехали. Молодёжь же хотела работать, зарабатывать и строить свою жизнь.

У них в Америке семьи, а их дети выросли и теперь поедут на Олимпийские игры от другой страны — США. Что в этом такого особенного? Эти ребята учились там, сейчас зарабатывают деньги. А их родители в день зарабатывают столько, сколько у нас обычно получают в месяц. Они тяжело вставали на ноги и встали.

Я рада, что чемпионат Америки получился русским. В парах выиграли наши ребята, в одиночном катании три русских парня заняли весь пьедестал. Это говорит о том, что наши профессионалы-тренеры нужны везде, — приводит слова Тарасовой Sport24.