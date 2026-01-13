Скидки
Фигурное катание

Трусова показала свою спортивную форму спустя пять месяцев после родов

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фотографию из спортзала, продемонстрировав свою спортивную форму после родов в августе 2025 года.

«Когда родишь, тоже будешь с открытым животом ходить? Буду! На самом деле я уже чувствую, как все моё тело пришло в рабочую форму – не только живот. Всё-таки долгие тренировки перед шоу и сами шоу быстро вернули меня в строй. А ещё мне говорят, что форма значительно улучшится, когда я перестану кормить Мишу… Очень на это надеюсь, если честно. Лучшая форма мне ещё пригодится», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Трусовой

Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.

