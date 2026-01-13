Скидки
Тарасова заявила о необходимости награждать спортсменов, которые выступят на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены заслуживают наград в случае успехов на Олимпиаде-2026, где они выступят в нейтральном статусе.

— Во время Олимпиады в Париже в ОКР отказался платить призовые за участие спортсменам, которые поехали туда в нейтральном статусе. Стоит ли после зимней Олимпиады как-то материально отмечать наших спортсменов?
— Конечно, стоит. Так же было всегда. Безусловно, это нужно. Спортсмены же всё равно представляют нашу страну. Разве спортсмены виноваты в том, что мы полноценно не участвуем в Олимпийских играх?

Моё мнение: наших спортсменов, которые на Олимпиаде займут высокие места, надо обязательно отмечать и награждать, — приводит слова Тарасовой Sport24.

