Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акопова/Рахманин и Данилянц не выступят на чемпионате Европы из-за отсутствия виз

Акопова/Рахманин и Данилянц не выступят на чемпионате Европы из-за отсутствия виз
Комментарии

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли в сборную Армении в этом межсезонье, а также одиночник Семён Даниелянц не выступят на проходящем на этой неделе чемпионате Европы. Соревнование состоится в английском Шеффилде в период с 14 по 18 января. Спортсмены сборной Армении не получили визы.

«Так выглядят люди, которые были готовы к чемпионату Европы, но виза не готова…» — написала Карина на личной странице в социальных сетях.

Акопова и Рахманин, ушедшие из сборной России лишь в межсезонье, уже успели выступить на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Милане. Там они попали в топ-4, благодаря чему смогли отобраться на Игры. Для пар будущий чемпионат Европы стал бы первым в карьере.

Материалы по теме
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Эксклюзив
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android