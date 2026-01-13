Акопова/Рахманин и Данилянц не выступят на чемпионате Европы из-за отсутствия виз

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли в сборную Армении в этом межсезонье, а также одиночник Семён Даниелянц не выступят на проходящем на этой неделе чемпионате Европы. Соревнование состоится в английском Шеффилде в период с 14 по 18 января. Спортсмены сборной Армении не получили визы.

«Так выглядят люди, которые были готовы к чемпионату Европы, но виза не готова…» — написала Карина на личной странице в социальных сетях.

Акопова и Рахманин, ушедшие из сборной России лишь в межсезонье, уже успели выступить на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Милане. Там они попали в топ-4, благодаря чему смогли отобраться на Игры. Для пар будущий чемпионат Европы стал бы первым в карьере.