Фигурное катание

Александра Трусова составила свои семь правил для спортсменов
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала список из семи универсальных правил для спортсменов.

«В каждом виде спорта есть свои правила, но вот для спортсменов, как ни странно, нет универсальных правил. Это ещё одна причина, по которой я люблю спорт, — ты подходишь к нему с максимальной индивидуальностью, создавая свои собственные правила.

Решила поделиться с вами своими:

1. Если делать, то делать хорошо.

2. Максимальная отдача на каждой тренировке.

3. Не отказываться от цели только потому, что в неё не верят другие.

4. Разминка, ОФП, лёд, растяжка, восстановление — важно всё. Ничего нельзя откладывать на потом, если хочешь результата.

5. Не искать коротких путей там, где работает только система.

6. Оставаться честной с собой и с другими — на тренировке и за её пределами.

7. Когда хочется поорать — лучше поорать и вернуться к цели», — написала Трусова на личной странице в соцсетях.


