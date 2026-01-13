Акопова ответила, может ли отказ в британской визе быть связан с российским происхождением

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова прокомментировала отказ в получении британской визы в преддверии чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию. Соревнование состоится в английском Шеффилде в период с 14 по 18 января.

Визы не получили три спортсмена, представляющие сборную Армении: Акопова, её партнёр Никита Рахманин и одиночник Семён Даниелянц.

— Конечно, шокирующая новость для нас. Визу не дали, хотя подавали месяц назад, она до сих пор не готова. Мы сегодня сидели в Армении, ждали визы, думали, что сегодня получится, но, к сожалению, нет.

— Может ли это быть связано с тем, что вы с Никитой родом из России?

— Не знаю, нам причин не объясняли, — приводит слова Акоповой «Матч ТВ».