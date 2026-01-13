Скидки
Фигурное катание

«Результат наших 90-х». Роднина — о подиуме Малинин, Торгашев, Наумов на чемпионате США

«Результат наших 90-х». Роднина — о подиуме Малинин, Торгашев, Наумов на чемпионате США
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила пьедестал чемпионата США — 2026 в мужском одиночном катании — Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов.

«Необычно видеть, что в мужском одиночном катании на чемпионате США три первых места заняли ребята с русскими корнями и именами. Пристально за этим соревнованием я не следила, но результат налицо. Очень рада за Максима Наумова, который добился такого успеха после потери родителей и тяжелейшего пережитого года. Он прошёл через колоссальные испытания.

Такой пьедестал на чемпионате США — результат наших тяжёлых 90-х годов. Тогда люди искали работу, была возможность уехать и найти себе применение в другом месте. Мы не можем выкинуть из нашей истории этот сложный период, когда страна просто рушилась. России тогда было совсем не до спорта. Мне не обидно, что родители этих ребят покинули нашу страну. Сейчас это можно только констатировать как факт.

Здорово, что мы так талантливы в фигурном катании, несмотря на то что эти люди теперь представляют США. Когда я работала там, была единственным тренером из Советского Союза, а сейчас в Америке много уже не только наших наставников, но и хореографов и, конечно, спортсменов. В парном катании ведь тоже на вершине русские фамилии. Напрашивается вывод, что отечественная школа фигурного катания остаётся очень сильной», — приводит слова Родниной Sport24.

Комментарии
