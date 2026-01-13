Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Давыдов — о Самоделкиной: хочется, чтобы спортсмен больше уважал, что ему дали в России

Давыдов — о Самоделкиной: хочется, чтобы спортсмен больше уважал, что ему дали в России
Комментарии

Российский тренер Сергей Давыдов высказался о бывшей российской фигуристке Софии Самоделкиной, которая несколько лет назад перешла в сборную Казахстана. Будучи в России, девушка долгое время тренировалась у Давыдова, где выучила множество элементов «ультра-си». Позднее она перешла к Светлане Соколовской, Евгению Плющенко, а сейчас тренируется в Америке у советско-американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

«Касательно Софьи — она на самом деле большая молодец. Единственное, меня немного удивило её высказывание, что в группе Рафаэля Арутюняна её научили правильно прыгать четверные прыжки. Дескать, раньше техника была неверной.

Дело в том, что техника — это своего рода конструктор. Кто-то с правой руки прыгает, кто-то — с левой. Я понимаю, что это проявление такого юношеского восторга — от нового специалиста, новой страны, ей всё нравится. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Просто хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России. Потому что Софью здесь научили едва ли не всему.

Но в остальном у неё классные программы, она красиво катается. Повторюсь, как спортсмен она большая молодец. А что насчёт её перехода в сборную Казахстана и шансов на будущее — покажет только время», — приводит слова Давыдова «Газета.ru».

Материалы по теме
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android