Давыдов — о Самоделкиной: хочется, чтобы спортсмен больше уважал, что ему дали в России

Российский тренер Сергей Давыдов высказался о бывшей российской фигуристке Софии Самоделкиной, которая несколько лет назад перешла в сборную Казахстана. Будучи в России, девушка долгое время тренировалась у Давыдова, где выучила множество элементов «ультра-си». Позднее она перешла к Светлане Соколовской, Евгению Плющенко, а сейчас тренируется в Америке у советско-американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

«Касательно Софьи — она на самом деле большая молодец. Единственное, меня немного удивило её высказывание, что в группе Рафаэля Арутюняна её научили правильно прыгать четверные прыжки. Дескать, раньше техника была неверной.

Дело в том, что техника — это своего рода конструктор. Кто-то с правой руки прыгает, кто-то — с левой. Я понимаю, что это проявление такого юношеского восторга — от нового специалиста, новой страны, ей всё нравится. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Просто хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России. Потому что Софью здесь научили едва ли не всему.

Но в остальном у неё классные программы, она красиво катается. Повторюсь, как спортсмен она большая молодец. А что насчёт её перехода в сборную Казахстана и шансов на будущее — покажет только время», — приводит слова Давыдова «Газета.ru».