Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

Сегодня, 12 января, в Шеффилде (Великобритания) стартует чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир покажет платформа Okko. Все прокаты будут доступны в прямом эфире.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований (время – московское).
14 января
16:00. Пары. Короткая программа.
20:00. Женщины, Короткая программа.
15 января
16:00. Мужчины. Короткая программа.
22:00. Пары. Произвольная программа.
16 января
15:00. Танцевальные дуэты. Ритм-танец.
21:00. Женщины. Произвольная программа.
17 января
16:00. Мужчины. Произвольная программа.
21:30. Танцевальные дуэты. Произвольный танец.
18 января.
18:00. Показательные выступления.
Напомним, что российские фигуристы не принимают участие в чемпионате Европы – 2026.