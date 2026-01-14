Скидки
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Короткая программа
Смотреть трансляцию
15:55 Мск
Фигурное катание

Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций
Сегодня, 12 января, в Шеффилде (Великобритания) стартует чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир покажет платформа Okko. Все прокаты будут доступны в прямом эфире.

Права на трансляцию ISU чемпионата Европы – 2026 по фигурному катанию в России принадлежат Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований (время – московское).

14 января
16:00. Пары. Короткая программа.
20:00. Женщины, Короткая программа.

15 января
16:00. Мужчины. Короткая программа.
22:00. Пары. Произвольная программа.

16 января
15:00. Танцевальные дуэты. Ритм-танец.
21:00. Женщины. Произвольная программа.

17 января
16:00. Мужчины. Произвольная программа.
21:30. Танцевальные дуэты. Произвольный танец.

18 января.
18:00. Показательные выступления.

Напомним, что российские фигуристы не принимают участие в чемпионате Европы – 2026.

