Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: где смотреть, расписание трансляций

Сегодня, 12 января, в Шеффилде (Великобритания) стартует чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир покажет платформа Okko. Все прокаты будут доступны в прямом эфире.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований (время – московское).

14 января

16:00. Пары. Короткая программа.

20:00. Женщины, Короткая программа.

15 января

16:00. Мужчины. Короткая программа.

22:00. Пары. Произвольная программа.

16 января

15:00. Танцевальные дуэты. Ритм-танец.

21:00. Женщины. Произвольная программа.

17 января

16:00. Мужчины. Произвольная программа.

21:30. Танцевальные дуэты. Произвольный танец.

18 января.

18:00. Показательные выступления.

Напомним, что российские фигуристы не принимают участие в чемпионате Европы – 2026.