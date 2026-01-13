«Это здорово». Авербух — о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух высказался о том, что олимпийская чемпионка – 2018 фигуристка Алина Загитова станет ведущей нового сезона «Ледникового периода».

«Алина действительно будет ведущей, это здорово. Как я говорил ранее, что по ведущему конкретного сезона решение принимает Первый канал. Наша основная задача была, чтобы все были вместе.

Евгения Медведева также будет внутри проекта, впервые в новой роли судьи. Это тоже было очень важно, потому что у нас акцент во многом на девочек-одиночниц. Помимо троих, о которых мы упомянули (Трусова, Щербакова, Косторная. — Прим. «Чемпионата»), также будут и Софья Акатьева, и Лиза Туктамышева принимать участие. Поэтому представительницы одиночного катания будут осваивать то, что, в общем, несвойственно одиночницам, а именно кататься в паре.

Также будут Степанова и Худайбердиева, мне кажется, это тоже две самые яркие представительницы танцев на льду на данный момент», – приводит слова Авербуха Sport24.