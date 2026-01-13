Отец Смолкина — о браке Глеба и Дианы Дэвис: внуков хочется. Но я понимаю, они в спорте

Актёр Борис Смолкин, который является отцом бывшего российского фигуриста Глеба Смолкина, прокомментировал отношения своего сына с фигуристкой, дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Дианой Дэвис. Актёр рассказал, как проходила свадьба пары, а также заявил, что уже бы хотел внуков.

— Читал, что свадьба Глеба и Дианы была закрытым мероприятием.

— Мы‑то о ней, конечно, знали. Глеб заранее сказал, что они подумывают о женитьбе. А события 2022 года её только ускорили. Но свадьбы как таковой в нашем привычном понимании действительно не было.

— Глеб и Диана на данный момент действующие спортсмены. Но и внуков, наверное, хочется?

— Хочется! Но я всё понимаю — они в спорте, молодые ребята, — приводит слова Смолкина «Матч ТВ».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года представляют сборную Грузии, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где заняли 14-е место. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.