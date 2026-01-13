Скидки
«Без лишних ожиданий». Отец Глеба Смолкина — о возвращении россиян на международные старты

«Без лишних ожиданий». Отец Глеба Смолкина — о возвращении россиян на международные старты
Актёр Борис Смолкин, который является отцом бывшего российского фигуриста Глеба Смолкина, высказался о перспективе возвращения россиян на международную арену. Его сын женат на дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Диане Дэвис, с который вместе катается. Пара сменила спортивное гражданство в 2023 году с российского на грузинское.

«Перед Новым годом побывал на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил у нас в Санкт‑Петербурге. Повидал всех знакомых, пообщался. Тамара Николаевна Москвина, Алексей Николаевич Мишин, Саша Жулин, Этери Тутберидзе, Женя Рукавицын и ещё очень многие. Мы не так часто видимся, поэтому было очень приятно встретиться.

— При общении сейчас в декабре, чувствовалось настроение: россиян‑фигуристов могут скоро вернуть на международную арену?
— Как мне показалось, мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий, — приводит слова Смолкина «Матч ТВ».

С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

