Сизерон — о будущей книге Пападакис: столкнулся с клеветнической кампанией против меня

Олимпийский чемпион 2022 года, пятикратный чемпион мира в танцах на льду, один из величайших партнёров в истории француз Гийом Сизерон высказался о будущей книге его экс-партнёрши Габриэлы Пападакис, которая появится в продаже прямо в разгар наступающего чемпионата Европы — 2026. Сообщается, что она станет доступна уже 15 января. На ЧЕ в английском Шеффилде выступит сам Сизерон со своей новой партнёршей Лоранс Фурнье-Бодри.

«Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, я хотел бы выразить своё непонимание и несогласие со словами, используемыми для описания меня», – приводит слова Сизерона L'Équipe.

Также сообщается, что фигурист оставил за собой «право предпринять все необходимые юридические действия для защиты своих интересов».

«Наедине со мной он уже не тот, что прежде. Он часто контролирует, требователен, критикует. Стараюсь не кататься с ним без присмотра тренера», – появился в сети один из отрывков книги Пападакис, на который отреагировал Гийом.

Также Габриэла утверждает, что хотела подать жалобу на человека, причинившего ей сексуальное насилие. Сизерон якобы сказал Пападакис, если она это сделает, он больше не будет кататься с ней.

Сообщается, что француз уже направил официальное уведомление всем сторонам, участвовавшим в создании книги, которая, по мнению фигуриста, содержит ложные утверждения о нём.

