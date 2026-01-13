Фигуристка Марасанова объявила о завершении карьеры

Победительница юниорского мемориала Н.А. Панина-Коломенкина – 2023, 16-летняя российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении своей спортивной карьеры.

«Всем привет! Давно я ничего не выкладывала… Так получилось, что весь месяц у меня постоянно были какие-то проблемы, но слава богу, всё разрешилось.

Пришла к вам с одной важной новостью. К сожалению так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь всё равно будет связана с фигурным катанием.

Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всём и всегда, я им за это бесконечно благодарна. Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и конечно же за поддержку

Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно», – написала Марасанова в своём телеграмм-канале.