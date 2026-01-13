ЧЕ по фигурному катанию 2026: даты проведения, расписание, участники, где смотреть

С 14 по 18 января, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Чемпионат Европы – 2026 стартует с турнира спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием соревнований континентального первенства и составом участников.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. Расписание турнира (время – московское):

14 января, среда

16:00. Спортивные пары, короткая программа.

20:00. Женщины, короткая программа.

15 января, четверг

16:00. Мужчины, короткая программа.

22:00. Спортивные пары, произвольная программа.

16 января, пятница

15:00. Танцы на льду, ритм-танец.

21:00. Женщины, произвольная программа.

17 января, суббота

16:00. Мужчины, произвольная программа.

21:30. Танцы на льду, произвольный танец.

18 января, воскресенье

18:00. Показательные выступления.

Состав участников чемпионата Европы – 2026 по фигурному катанию:

Женщины: Анастасия Губанова, Луна Хендрикс, Нина Пинзаррон, Ольга Микутина, Наргиз Сулейманова, Александра Фейгин, Стефания Яковлева, Барбора Вранкова, Ариадна Гупта-Эспада, Нина Петрыкина, Натали Лангербаур, Кристина Лисовская, Иида Кархунен, Лорин Шильд, Леа Серна, Нина Пови, Кристен Спорс, Лукреция Дженнаро, Катинка Анна Жембери, Мария Сенюк, Лара Наки Гутманн, Анна Пеццетта, Сарина Йоос, Никола Фомченкова, Йогале Аглинските, Анастасия Грачёва, Ники Ворис, Миа Каролине Риса Гомес, Екатерина Куракова, Лаура Щесна, Юлия Заутер, Ванеса Шельмекова, Юлия Ловренчич, Антонина Дубинина, Кимми Репонд, Ливия Кайзер, Жозефин Тальегор, Елизавета Бабенко.

Мужчины: Кевин Аймоз, Франсуа Пито, Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Николай Мемола, Лукас Бричги, Эн Вейлер, Маурицио Цандрон, Владимир Литвинцев, Александр Златков, Яри Кесслер, Георгий Рештенко, Томас-Льоренс Гуарино Сабате, Александр Селевко, Михаил Селевко, Матиас Линдфорс, Эдвард Эпплби, Ника Эгадзе, Генрих Гартунг, Тамир Куперман, Федир Кулиш, Денис Васильев, Давиде Льютон Брейн, Владимир Самойлов, Якуб Лофек, Давид Седей, Адам Гагара, Андреас Нордебек, Альп Эрен Озкан, Кирилл Марсак.

Спортивные пары: Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель, Ирма Кальдара/Риккардо Мальо, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Анна Валези/Мартин Бидар, Камий Ковалёв/Павел Ковалёв, Орели Фола/Тео Белль, Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби, Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, Мария Павлова/Алексей Святченко, Юлия-Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца, Дарья Данилова/Мишель Циба, Юлия Щетинина/Михал Возняк, Оксана Вуйамоз/Том Бувар, София Голиченко/Артём Даренский.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Мария Казакова/Владислав Касинский, Анита Штрауб/Андреас Штрауб, Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов, Оливия Жозефин Шиллинг/Лео Батен, Ангелина Кудрявцева/Илья Каранкевич, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Оливия Смарт/Тим Дик, София Довгаль/Асаф Казимов, Юка Орихара/Юхо Пиринен, Юлия Турккила/Матиас Верслус, Даниэла Иваницкая/Мэтью Сперри, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо, Фибе Беккер/Джеймс Эрнандес, Лайла Фир/Льюис Гибсон, Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан, Мария Игнатьева/Даниил Семко, Кэролайн Сусис/Шейн Фирус, Шира Ихилов/Михаил Носовицкий, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Виктория Манни/Карло Ретлисбергер, Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс, Челси Верхаг/Шерим Ван Геффен, София Довхаль/Виктор Кулеша, Джина Зендер/Беда Леон Зибер, Милла Рууд Рейтан/Николай Майоров, Зои Ларсон/Андрей Капран.

В полном объёме турнир покажет сайт Okko. Все прокаты будут доступны в прямом эфире.