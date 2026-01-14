Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: расписание на 14 января

Сегодня, 14 января, в Шеффилде (Великобритания) стартует чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках первого дня соревнований состоятся прокаты в короткой программе у женщин и спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований на 14 января (время – московское):
15:55. Пары. Короткая программа.
20:00. Женщины, Короткая программа.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Комментарии
