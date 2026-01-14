ЧЕ по фигурному катанию — онлайн-трансляция 14 января, выступают Губанова, Хазе/Володин

Сегодня, 14 января, в Шеффилде (Великобритания) стартует чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках первого дня соревнований состоятся прокаты в короткой программе у женщин и спортивных пар.

В полном объёме соревнования покажет платформа Okko. Все прокаты 14 января будут доступны в прямом эфире.

Права на трансляцию ISU чемпионата Европы – 2026 по фигурному катанию в России принадлежат Okko.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.