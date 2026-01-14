Армянские фигуристы пропустят чемпионат Европы из-за отказа Великобритании в выдаче виз

Посольство Великобритании в Ереване отказало в визах армянским фигуристам. Спортсмены не смогут участвовать на чемпионате Европы — 2026. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Армении.

«С глубоким сожалением сообщаем, что фигуристы сборной Армении Семён Данильянц и спортивная пара Карина Акопова — Никита Рахманин не примут участия в чемпионате Европы по фигурному катанию — одном из важнейших турниров сезона 2025-2026 годов. Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, посольство Великобритании не предоставило нашим спортсменам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы», — говорится в сообщении федерации.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.