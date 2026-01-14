Фигурист Морозов назвал бой с героиней Валиевой любимым моментом шоу «Щелкунчик»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали любимый момент в ледовом шоу «Щелкунчик».

— Есть ли у вас любимый момент в шоу «Щелкунчик»?

Тарасова: Мне всё шоу нравится. Прямо точно момент сложно назвать. Ну вот когда на кровати лежу (улыбается).

Морозов: У меня их несколько. Сбор игрушек (что-то всегда внутри сжимается, когда смотрю его сам по видео), бой на шпагах – очень хорошо получается, динамичный и зрелищный номер (Щелкунчик вступает в бой на шпагах с крысиной королевой, роль которой исполняет Камила Валиева. — Прим. «Чемпионата») и, конечно же, пятиминутное финальное «Адажио», очень красивое, каждый раз с удовольствием его катаем, — сказали фигуристы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

В ноябре 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. Российские спортсмены стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире, а также выиграли серебро на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в парном катании. Также на счету Тарасовой и Морозова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.