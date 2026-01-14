Фигурист Морозов рассказал, за какими хоккеистами он следит в НХЛ

Вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Владимир Морозов рассказал, за игрой каких хоккеистов следит в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— У Жени большую часть времени занимает семья. Видела, что Вова в социальных сетях выкладывал фото с занятиями хоккеем и паделом. Почему именно эти виды спорта?

— Просто нравятся игровые виды спорта. Вот нашёл для себя хоккей и падел. Но падел в принципе сейчас захватывает нашу страну, достаточно модная и интересная игра, я попробовал – мне понравилось, решил продолжить. А хоккей и фигурное катание схожи, связаны с коньками, также на льду. Просто другое амплуа – тоже приносит массу эмоций и удовольствия сам процесс тренировок и игр. Поэтому пока нравится и сил хватает – занимаюсь.

— А хоккей с фигурным катанием совместим? Хоккей ведь ничуть не менее травмоопасен.

— Совместим, пока без травм. Мы играем в командах, где есть фигуристы, много друзей, знакомых. Нет каких-то суперсиловых приёмов. В стыки никто не идёт, все понимают, что людям завтра на работу или выступать. У всех жизнь за пределами катка. Зачем ломать друг друга, если можно играть в удовольствие. Потолкаться можно, конечно, но без перебора.

— Вова, ты говорил, что смотришь хоккей, следил за рекордом Овечкина. Смотришь ли какие-то матчи НХЛ, может, следишь за выступлениями отдельных российских игроков?

— В НХЛ обычно играют по нашему времени по ночам. Попадаются какие-то новостные истории, когда Овечкин забивает, Панарин, как наш вратарь Бобровский суперсейвы делает. Когда нарезки и видео попадаются, конечно, с удовольствием смотрю, — сказал Морозов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.