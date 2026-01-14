Тарасова и Морозов: Навке мы нужны больше как артисты, а не тренеры

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о совместной работе с продюсером Татьяной Навкой и хореографом Мариной Зуевой.

— Вы ведь работали с большим количеством именитых специалистов. Например, с хореографом Мариной Зуевой. Если какая-то молодая пара попросит поставить программу, рассмотрите такой вариант?

Морозов: Не откажемся точно. По факту будем разбираться.

— Вы выступаете в шоу Татьяны Навки, на её арене, где есть несколько групп. Не звали консультировать? Тем более здесь работает тренером Алексей Тихонов, с которым вы сотрудничали.

Морозов: Думаю, Татьяне Александровне мы пока нужны больше как артисты, нежели как тренеры, — сказал Морозов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.