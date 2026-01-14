Тарасова и Морозов — о завершении карьеры: у нас было 10 чемпионатов России — хватило

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, было ли у него желание вновь вернуться в фигурное катание после завершения спортивной карьеры.

— С вашего завершения карьеры прошло два с половиной года. Не тянуло на соревновательный лёд ни разу за это время?

– Отвечу просто. Наша жизнь всё равно связана со льдом, много времени на нём проводим, просто в другом контексте. У нас было 10 чемпионатов России, хватило – не один, не два, а целых 10. Понятно, что кто-то скучает. Но если мы приняли такое решение, значит, уверены в нём, — сказал Морозов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова объявили о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года.