Фигурист Морозов назвал феноменальной скорость возвращения на лёд партнёрши после родов

Двукратные серебряные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали, как проходил процесс их возвращения на лёд после рождения ребёнка. Фигуристы объявили о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года, однако продолжают выступать в различных ледовых шоу.

— Евгения вернулась на лёд после рождения ребёнка. В первых шоу вы делали двойной выброс, а сейчас уже исполняете тройной. Как быстро получилось восстановить элемент?

Тарасова: Первый мы стали пробовать почти в начале шоу. Но поняли, что он пока не готов, чтобы его делать. С середины, наверное, начали.

Морозов: Достаточно быстро. Не так много времени прошло с того времени, как Женя родила ребёнка. Через полтора месяца [после рождения ребёнка] сделать тройной выброс – это очень круто. Мастерство, так сказать, не пропьёшь (улыбается). Для меня как партнёра большое удивление, что Женя так быстро стала выезжать выброс тройной, это большая нагрузка и на ноги, и на спину. За такой большой перерыв мышцы атрофируются. Поэтому это что-то феноменальное. Плюс, конечно, желание кататься и делать сложные элементы не отнять, Женя поставила цель и делает их.

— Вы уже завершили карьеру и могли бы, наверное, беречься и не исполнять тройные выбросы. Ради чего это всё?

Тарасова: Это внутреннее ощущение.

Морозов: Внутреннее ощущение – держать планку. Многие думают, что в шоу люди ничего не делают – просто катаются, руками машут. Но у нас всё-таки другое мнение на этот счёт. Мы всегда катались и катаемся с элементами, со сложными элементами. Поэтому не считаю, что в шоу можно делать себе послабления, — сказали фигуристы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.