Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Морозов назвал феноменальной скорость возвращения на лёд партнёрши после родов

Фигурист Морозов назвал феноменальной скорость возвращения на лёд партнёрши после родов
Комментарии

Двукратные серебряные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали, как проходил процесс их возвращения на лёд после рождения ребёнка. Фигуристы объявили о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года, однако продолжают выступать в различных ледовых шоу.

— Евгения вернулась на лёд после рождения ребёнка. В первых шоу вы делали двойной выброс, а сейчас уже исполняете тройной. Как быстро получилось восстановить элемент?
Тарасова: Первый мы стали пробовать почти в начале шоу. Но поняли, что он пока не готов, чтобы его делать. С середины, наверное, начали.

Морозов: Достаточно быстро. Не так много времени прошло с того времени, как Женя родила ребёнка. Через полтора месяца [после рождения ребёнка] сделать тройной выброс – это очень круто. Мастерство, так сказать, не пропьёшь (улыбается). Для меня как партнёра большое удивление, что Женя так быстро стала выезжать выброс тройной, это большая нагрузка и на ноги, и на спину. За такой большой перерыв мышцы атрофируются. Поэтому это что-то феноменальное. Плюс, конечно, желание кататься и делать сложные элементы не отнять, Женя поставила цель и делает их.

— Вы уже завершили карьеру и могли бы, наверное, беречься и не исполнять тройные выбросы. Ради чего это всё?
Тарасова: Это внутреннее ощущение.

Морозов: Внутреннее ощущение – держать планку. Многие думают, что в шоу люди ничего не делают – просто катаются, руками машут. Но у нас всё-таки другое мнение на этот счёт. Мы всегда катались и катаемся с элементами, со сложными элементами. Поэтому не считаю, что в шоу можно делать себе послабления, — сказали фигуристы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Материалы по теме
«Если приняли решение уйти, значит, уверены в нём». Интервью с Тарасовой и Морозовым
Эксклюзив
«Если приняли решение уйти, значит, уверены в нём». Интервью с Тарасовой и Морозовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android