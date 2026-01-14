Тарасова и Морозов высказались о четверном выбросе Бойковой и Козловского

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о четверном выбросе трёхкратных чемпионов России по фигурному катанию Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— В парном катании давно не делали четверных выбросов. На чемпионате России Бойкова и Козловский сделали в произвольной программе чисто выброс в четыре оборота. Верили, что это возможно?

Морозов: В этом мире нет ничего невозможного. Другое дело, как будешь дальше катать программу. Конечно, таблица оценок за элементы «ультра-си» в парном катании несправедлива, они получают мизерный выигрыш, тратя огромные усилия. Надеюсь, шкала оценок когда-нибудь поменяется.

— Пробовали ли сами четверной выброс или выброс тройной аксель делать на тренировках?

Тарасова: На лонже делали четверной, на полу [в зале] делали аксель три с половиной, на льду только двойной аксель.

Морозов: Мы делали четверной подкрут. Два-три четверных [элемента] в произвольной было бы сложно, — сказали фигуристы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.