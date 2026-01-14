Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова и Морозов высказались о четверном выбросе Бойковой и Козловского

Тарасова и Морозов высказались о четверном выбросе Бойковой и Козловского
Комментарии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о четверном выбросе трёхкратных чемпионов России по фигурному катанию Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

— В парном катании давно не делали четверных выбросов. На чемпионате России Бойкова и Козловский сделали в произвольной программе чисто выброс в четыре оборота. Верили, что это возможно?
Морозов: В этом мире нет ничего невозможного. Другое дело, как будешь дальше катать программу. Конечно, таблица оценок за элементы «ультра-си» в парном катании несправедлива, они получают мизерный выигрыш, тратя огромные усилия. Надеюсь, шкала оценок когда-нибудь поменяется.

— Пробовали ли сами четверной выброс или выброс тройной аксель делать на тренировках?
Тарасова: На лонже делали четверной, на полу [в зале] делали аксель три с половиной, на льду только двойной аксель.

Морозов: Мы делали четверной подкрут. Два-три четверных [элемента] в произвольной было бы сложно, — сказали фигуристы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Материалы по теме
«Если приняли решение уйти, значит, уверены в нём». Интервью с Тарасовой и Морозовым
Эксклюзив
«Если приняли решение уйти, значит, уверены в нём». Интервью с Тарасовой и Морозовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android