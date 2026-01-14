Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание

Чемпионат Санкт-Петербурга перенесён на середину февраля

Чемпионат Санкт-Петербурга перенесён на середину февраля
Комментарии

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, в котором ежегодно принимают участие многие титулованные фигуристы, представляющие на всероссийских соревнованиях этот город, перенесён. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова представителей Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Изначальной датой проведения турнира были обозначены 31 января и 1 февраля. В эти же даты в Москве пройдёт чемпионат России по прыжковым элементам. Сообщается, что санкт-петербургский турнир состоится на две недели позже, 14 и 15 февраля.

В прошлом году чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию выигрывали Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Пётр Гуменник, Ксения Гущина, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

