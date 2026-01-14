Скидки
Фигурное катание

«Спорить я с ней не буду». Авербух — о критике Родниной в сторону «Ледникового периода»

«Спорить я с ней не буду». Авербух — о критике Родниной в сторону «Ледникового периода»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух прокомментировал критику трёхкратной Олимпийской чемпионки Ирины Родниной в адрес шоу «Ледниковый период».

Ирина Роднина часто скептически высказывается про «Ледниковый период». Какая у вас реакция на её слова?
— У каждого есть своё мнение. Считаю, «Ледниковый период» сыграл колоссальную роль в развитии и популяризации фигурного катания у нас в стране. Очень много детей пошло заниматься этим видом спорта благодаря этому проекту. Теперь же мы пожинаем плоды в виде тех детей, которых после первых двух сезонов родители повели заниматься фигурным катанием. Ещё у нас появилось огромное количество катков, а на коньках стало модно кататься.

Ирина Константиновна — выдающаяся легенда нашего фигурного катания, и спорить я с ней не буду, но моё мнение, конечно, другое. Считаю, проект «Ледниковый период» внёс колоссальный вклад и в творческое развитие наших ребят, и в популяризацию фигурного катания.

— В какой роли могли бы представить Роднину в «Ледниковом периоде» и хотели бы её пригласить в проект?
— Вижу её в роли судьи, арбитра. Наши двери всегда открыты для Ирины Константиновны, — цитирует Авербуха Sport24.

Комментарии
