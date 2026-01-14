ISU не принимал решения касаемо допуска российских юниоров на заседании — источник

Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения относительно допуска российских юниоров до международных стартов на совете, который состоялся 13 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«ISU во вторник не принимал решения по допуску российских юниоров на совете», — цитирует источник ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК снял ограничения с молодых спортсменов из России и Беларуси, выступающих в индивидуальных и командных олимпийских видах спорта, разрешив им соревноваться на международной арене с национальными флагом и гимном без дополнительных проверок. Волейболисты-юниоры уже получили допуск до международных стартов с 1 января 2026 года.