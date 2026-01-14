Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Метёлкина/Берулава выиграли короткую программу на Чемпионате Европы — 2026

Метёлкина/Берулава выиграли короткую программу на Чемпионате Европы — 2026
Комментарии

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания). За прокат спортсмены получили от судей 75,96 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
14 января 2026, среда. 15:55 МСК
Окончено

Второе место после первого дня соревнований занимают немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 74,81 балла. Тройку лидеров замыкают представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,32).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,96.

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 74,81.

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.

4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 65,47.

5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.

6. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 62,78.

Календарь Чемпионата Европы -- 2026
Материалы по теме
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро
Live
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android