ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

«Я против». Станислав Морозов — о четверном выбросе Бойковой/Козловского

«Я против». Станислав Морозов — о четверном выбросе Бойковой/Козловского
Бывший фигурист, выступавший в парном катании, а ныне тренер Станиcлав Морозов, сотрудничающий с трёхкратными чемпионами России Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, рассказал, что отрицательно относится к инициативе подопечных исполнять редкий элемент повышенной сложности — четверной выброс.

«Я против четверного выброса. Мы его мало делаем, не разрешу делать 10 попыток четверного, но чтобы его натренировать как тройной, нужно 10-15 попыток. Замкнутый круг», – сказал Морозов в эфире Okko.

Бойкова/Козловский — практически единственные на данный момент фигуристы, заявляющие на официальных соревнованиях четверной выброс. В текущем сезоне им успешно удалось его выполнить на этапе Гран-при и чемпионате России.

