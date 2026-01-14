Морозов рассказал, кому принадлежит идея поставить Бойковой/Козловскому зеркальный прыжок

Бывший фигурист, выступавший в парном катании, а ныне тренер Станиcлав Морозов, сотрудничающий с трёхкратными чемпионами России Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, рассказал, кому пришла идея поставить в произвольной программе фигуристов «зеркальный» прыжок, когда партнёры делают элемент, заходя на него с противоположных сторон.

«Чья идея поставить зеркальный прыжок? Моя. Ну он прикольно смотрится. Да и им проще, Дима говорит: «Ну, она меня не отвлекает», — сказал Морозов в эфире Okko.

Бойкова/Козловский, помимо трёх побед на чемпионате России, выигрывали чемпионат Европы и бронзовые награды чемпионата мира.