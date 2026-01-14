Метёлкина и Берулава могли пропустить чемпионат Европы из-за визовых проблем

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, могли пропустить чемпионат Европы — 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания).

«В самый последний момент мы получили визы, до последнего не понимали, когда выйдем на лёд, когда будет перелёт. Мы прилетели вчера», — сказали фигуристы в прямом эфире Okko.

Ранее трое фигуристов сборной Армении — Карина Акопова/Никита Рахманин (спортивные пары) и Семён Данильянц (одиночное катание) не смогли добраться до Шеффилда из-за невыдачи визы в установленные сроки.

После короткой программы Метёлкина/Берулава занимают первое место. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 18 января.