ЧЕ-2026. Женщины. Короткая программа
Метёлкина и Берулава могли пропустить чемпионат Европы из-за визовых проблем

Метёлкина и Берулава могли пропустить чемпионат Европы из-за визовых проблем
Комментарии

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании, могли пропустить чемпионат Европы — 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания).

«В самый последний момент мы получили визы, до последнего не понимали, когда выйдем на лёд, когда будет перелёт. Мы прилетели вчера», — сказали фигуристы в прямом эфире Okko.

Ранее трое фигуристов сборной Армении — Карина Акопова/Никита Рахманин (спортивные пары) и Семён Данильянц (одиночное катание) не смогли добраться до Шеффилда из-за невыдачи визы в установленные сроки.

После короткой программы Метёлкина/Берулава занимают первое место. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 18 января.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
14 января 2026, среда. 15:55 МСК
Окончено
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро
Live
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро
Армянские фигуристы пропустят чемпионат Европы из-за отказа Великобритании в выдаче виз
