Акатьева заявила, что советовалась с Тутберидзе по поводу участия в «Ледниковом периоде»

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева, принимающая участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», рассказала, что по поводу съёмок в проекте советовалась со своим тренером, Этери Тутберидзе.

«Как удаётся совмещать тренировки и участие в шоу? Потихоньку. У меня сейчас небольшая травма, я пока с ограниченными нагрузками [тренируюсь]. Буду совмещать. Думала насчёт участия, советовалась с тренерами, Этери Георгиевной [Тутберидзе], это хороший опыт. Очень приятно поучаствовать. Тем более такая ностальгия, приятные воспоминания отсюда», — приводит слова Акатьевой ТАСС.

Ранее Акатьева участвовала в шоу «Ледниковый период. Дети».