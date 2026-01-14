«У меня случился выкидыш прямо на льду». Пападакис — о болезненном эпизоде во время ЧМ

Габриэла Пападакис, олимпийская чемпионка (2022) в танцах на льду в дуэте с Гийомом Сизероном, в своей книге «Чтобы не исчезнуть» рассказала о последствиях аборта, который она сделала накануне чемпионата мира — 2019, проходившем в Японии. Незадолго до мирового первенства фигуристка узнала о беременности.

«Я сделала тест в туалете на катке, между тренировками. Когда увидела результат, упала на пол и зарыдала. Не знаю, что делать.

Поднялась в тренерскую к Мари-Франс (Дюбрей. — Прим. «Чемпионата») и выпалила ей всё сразу, не в силах сдерживать эмоции. Она спросила, хочу ли я сохранить беременность? Я ответила, что это не в моих планах, хочу ехать на чемпионат мира и Олимпиаду», — приводит слова Пападакис из её книги Sports.ru.

Спортсменка сообщила, что вернулась к тренировкам спустя несколько дней после визита к врачу, где ей были предписаны укол и таблетка, вызывающая выкидыш.

Во время награждения на чемпионате мира в Японии, который фигуристы выиграли в четвёртый раз, партнёрша почувствовала резкую боль в животе, спровоцированную поздним действием таблетки. На следующий день, во время показательных выступлений, она столкнулась с кровотечением.

«У меня случился выкидыш прямо на льду, на глазах у всего мира, во время прямого эфира. И никто об этом не догадывался», — цитирует книгу Пападакис Sports.ru.