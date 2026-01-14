Габриэла Пападакис — о тяжёлом детстве: у меня очень авторитарная мать

Олимпийская чемпионка в танцах на льду французская фигуристка Габриэла Пападакис в своей книге «Чтобы не исчезнуть» рассказала, что в детстве ей пришлось столкнуться с трудностями, одной из причин которых были напряженные отношения с её матерью и по совместительству бывшим тренером — Катериной Пападакис.

«У меня очень сильная и авторитарная мать. Она знает, чего хочет и как этого добиться – от себя и от окружающих. Она быстро вскипает и редко плачет.

Каток для меня – место постоянного напряжения. Мама никогда не перестаёт быть моим тренером – с раннего утра до самой ночи. Габриэла, хватит читать, пора спать, как ты завтра будешь тренироваться уставшей?

В пять утра она будит меня на каток, мой завтрак – бутерброд в машине, и мне постоянно, бесконечно холодно. У меня нет никакой социальной жизни: помимо катка, я занимаюсь в музыкальной школе, поэтому каждая моя минута расписана. Школа, скрипка, лёд. Если у меня нет соревнований, есть концерт.

В то время мне часто снится один кошмар – я заперта в стеклянном ящике в своей спальне. Внутри – колесо, как у хомяков, в котором я бегу без остановки. Я задыхаюсь, но снаружи стоит мама и кричит мне не останавливаться.

Все деньги уходят на занятия фигурным катанием и музыкой. Мне не покупают одежду, я всегда хожу в одном и том же», — цитирует книгу Пападакис Sports.ru.