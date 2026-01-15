Тарасова — о выступлении Щербаковой в «Ледниковом периоде»: многое было не в музыку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, ныне являющаяся членом жюри нового сезона шоу «Ледниковый период», раскритиковала выступление олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на проекте.

Щербакова в «Ледниковом периоде» выступает в паре с актёром Константином Раскатовым.

«Я, конечно, извиняюсь, многое было не в музыку. Это мне испортило впечатление. Очень многое, одни подсечки. Никаких переходов, не понимаю почему. Аня владеет коньком как хочет, доказывала это на соревнованиях 100 раз. Выигрывала много раз легко, обыгрывала не только оборотами, но и своим катанием. А здесь, Анюша, я не видела тебя такой, как бы хотела. Наверное, ты думала об элементах. Он неплохо тебя держит, ты не бойся. Это не те поддержки, на которых он не устоит», — цитирует Тарасову Sport24.