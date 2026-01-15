Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы, установив личный рекорд

Сегодня, в ночь с 14 на 15 января, в Шеффилде (Великобритания) стартовал чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках первого дня соревнований состоялись прокаты в короткой программе у женщин. Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию эстонка Нина Петрыкина выиграла короткую программу. Она набрала за свой прокат 70,61 балл.

Вторую строчку заняла Нина Пиндзарроне из Бельгии. В её активе 64,97 балла. Третий результат показала итальянка Анна Пеццетта — 64,85 балла. Также в сильнейшей разминке в произвольной программе выступят Лара Наки Гутманн (Италия, 63,75), Луна Хендрикс (Бельгия, 63,34) и Кимми Репонд (Швейцария, 59,28). Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает на данный момент 11-ю строчку с результатом 56,17.

Отметим, Петрыкина впервые в карьере спортсменка преодолела порог 70 баллов. До этого её личным рекордом были 68,94 балла.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию: