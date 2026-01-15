Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026, женщины, результаты короткой программы 14 января 2026, кто выиграл

Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы, установив личный рекорд
Комментарии

Сегодня, в ночь с 14 на 15 января, в Шеффилде (Великобритания) стартовал чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках первого дня соревнований состоялись прокаты в короткой программе у женщин. Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию эстонка Нина Петрыкина выиграла короткую программу. Она набрала за свой прокат 70,61 балл.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Окончено
1
Стефания Яковлева
Кипр
56.16
2
Ванеса Шельмекова
Словакия
52.50
3
Йогале Аглинските
Литва
50.30

Вторую строчку заняла Нина Пиндзарроне из Бельгии. В её активе 64,97 балла. Третий результат показала итальянка Анна Пеццетта — 64,85 балла. Также в сильнейшей разминке в произвольной программе выступят Лара Наки Гутманн (Италия, 63,75), Луна Хендрикс (Бельгия, 63,34) и Кимми Репонд (Швейцария, 59,28). Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает на данный момент 11-ю строчку с результатом 56,17.

Отметим, Петрыкина впервые в карьере спортсменка преодолела порог 70 баллов. До этого её личным рекордом были 68,94 балла.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию:

Комментарии
