Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026: результаты, 14 января 2026

14 января состоялся соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,96.
2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 74,81.
3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.
4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 65,47.
5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.
6. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 62,78.
7. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,40
8. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 58,25
9. Юлия-Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца (Исландия) —57,45
10. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) —56,93
11. Габриэла Иццо/Люк Майерхофер (Австрия) — 54,65.
12. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) — 53,80.
13. Орели Фола/Тео Белль (Франция) — 53,66.
14. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) — 53,29.
15. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 46,57.
16. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 42.32
17. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) (не вышли на лёд)
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины. Короткая программа
- Нина Петрыкина (Эстония) — 70,61
- Нина Пинзаррон (Бельгия) — 64,97
- Анна Пеццетта (Италия) — 64,85
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,75
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,34
- Кимми Репонд (Швейцария) — 59,28
- Сарина Йоос (Италия) — 58,90
- Екатерина Куракова (Польша) — 58,08
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 57,02
- Натали Лангербаур (Эстония) — 56,21
- Анастасия Губанова (Грузия) — 56,17
- Стефания Яковлева (Кипр) — 56,16
- Лорин Шильд (Франция) — 56,14
- Леа Серна (Франция) — 55,7
- Ольга Микутина (Австрия) — 53,90
- Иида Кархунен (Финляндия) — 53,73
- Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия) — 53,07
- Юлия Заутер (Румыния) — 52,53
- Ванеса Шельмекова (Словакия) — 52,50
- Мария Сенюк (Израиль) — 52,40
- Юлия Ловренчич (Словения) — 51,71
- Кристен Спорс (Великобритания) — 50,70
- Жозефин Тальегор (Швеция) — 50,44
- Йогале Аглинските (Литва) — 50,30
- Александра Фейгин (Болгария) — 49,70
- Кристина Лисовская (Эстония) — 49,62
- Антонина Дубинина (Сербия) — 49,56
- Ники Ворис (Нидерланды) — 48,14
- Ариадна Гупта-Эспада (Испания) — 46,76
- Наргиз Сулейманова (Азербайджан) — 46,60
- Нина Пови (Великобритания) — 46,11
- Катинка Анна Жембери (Венгрия) — 45,93
- Анастасия Грачёва (Молдова) — 45,59
- Барбора Вранкова (Чехия) — 44,67
- Елизавета Бабенко (Украина) — 43,76
- Лукреция Дженнаро (Греция) — 43,20
- Никола Фомченкова (Латвия) — 42,76
- Лаура Щесна (Польша) — 40,51