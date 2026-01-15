Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026: результаты, 14 января 2026

14 января состоялся соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,96.

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 74,81.

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.

4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 65,47.

5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.

6. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 62,78.

7. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,40

8. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 58,25

9. Юлия-Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца (Исландия) —57,45

10. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) —56,93

11. Габриэла Иццо/Люк Майерхофер (Австрия) — 54,65.

12. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) — 53,80.

13. Орели Фола/Тео Белль (Франция) — 53,66.

14. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) — 53,29.

15. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 46,57.

16. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 42.32

17. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) (не вышли на лёд)

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины. Короткая программа