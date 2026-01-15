Скидки
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026: результаты, 14 января 2026

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026: результаты, 14 января 2026
Комментарии

14 января состоялся соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,96.

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 74,81.

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.

4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 65,47.

5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.

6. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 62,78.

7. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,40

8. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 58,25

9. Юлия-Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца (Исландия) —57,45

10. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) —56,93

11. Габриэла Иццо/Люк Майерхофер (Австрия) — 54,65.

12. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) — 53,80.

13. Орели Фола/Тео Белль (Франция) — 53,66.

14. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) — 53,29.

15. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 46,57.

16. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 42.32

17. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) (не вышли на лёд)

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины. Короткая программа

  1. Нина Петрыкина (Эстония) — 70,61
  2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 64,97
  3. Анна Пеццетта (Италия) — 64,85
  4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,75
  5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,34
  6. Кимми Репонд (Швейцария) — 59,28
  7. Сарина Йоос (Италия) — 58,90
  8. Екатерина Куракова (Польша) — 58,08
  9. Ливия Кайзер (Швейцария) — 57,02
  10. Натали Лангербаур (Эстония) — 56,21
  11. Анастасия Губанова (Грузия) — 56,17
  12. Стефания Яковлева (Кипр) — 56,16
  13. Лорин Шильд (Франция) — 56,14
  14. Леа Серна (Франция) — 55,7
  15. Ольга Микутина (Австрия) — 53,90
  16. Иида Кархунен (Финляндия) — 53,73
  17. Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия) — 53,07
  18. Юлия Заутер (Румыния) — 52,53
  19. Ванеса Шельмекова (Словакия) — 52,50
  20. Мария Сенюк (Израиль) — 52,40
  21. Юлия Ловренчич (Словения) — 51,71
  22. Кристен Спорс (Великобритания) — 50,70
  23. Жозефин Тальегор (Швеция) — 50,44
  24. Йогале Аглинските (Литва) — 50,30
  25. Александра Фейгин (Болгария) — 49,70
  26. Кристина Лисовская (Эстония) — 49,62
  27. Антонина Дубинина (Сербия) — 49,56
  28. Ники Ворис (Нидерланды) — 48,14
  29. Ариадна Гупта-Эспада (Испания) — 46,76
  30. Наргиз Сулейманова (Азербайджан) — 46,60
  31. Нина Пови (Великобритания) — 46,11
  32. Катинка Анна Жембери (Венгрия) — 45,93
  33. Анастасия Грачёва (Молдова) — 45,59
  34. Барбора Вранкова (Чехия) — 44,67
  35. Елизавета Бабенко (Украина) — 43,76
  36. Лукреция Дженнаро (Греция) — 43,20
  37. Никола Фомченкова (Латвия) — 42,76
  38. Лаура Щесна (Польша) — 40,51
Календарь чемпионата Европы по фигурному катанию
