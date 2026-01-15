Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026, женщины, короткая программа, результаты
14 января состоялся первый соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. У женщин прошла коротка программа, по итогам которой стали известны 24 участницы, квалифицировавшиеся в произвольную программу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 70,61;
- Нина Пинзаррон (Бельгия) — 64,97;
- Анна Пеццетта (Италия) — 64,85;
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,75;
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,34;
- Кимми Репонд (Швейцария) — 59,28;
- Сарина Йоос (Италия) — 58,90;
- Екатерина Куракова (Польша) — 58,08;
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 57,02;
- Натали Лангербаур (Эстония) — 56,21;
- Анастасия Губанова (Грузия) — 56,17;
- Стефания Яковлева (Кипр) — 56,16;
- Лорин Шильд (Франция) — 56,14;
- Леа Серна (Франция) — 55,7;
- Ольга Микутина (Австрия) — 53,90;
- Иида Кархунен (Финляндия) — 53,73;
- Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия) — 53,07;
- Юлия Заутер (Румыния) — 52,53;
- Ванеса Шельмекова (Словакия) — 52,50;
- Мария Сенюк (Израиль) — 52,40;
- Юлия Ловренчич (Словения) — 51,71;
- Кристен Спорс (Великобритания) — 50,70;
- Жозефин Тальегор (Швеция) — 50,44;
- Йогале Аглинските (Литва) — 50,30;
- Александра Фейгин (Болгария) — 49,70;
- Кристина Лисовская (Эстония) — 49,62;
- Антонина Дубинина (Сербия) — 49,56;
- Ники Ворис (Нидерланды) — 48,14;
- Ариадна Гупта-Эспада (Испания) — 46,76;
- Наргиз Сулейманова (Азербайджан) — 46,60;
- Нина Пови (Великобритания) — 46,11;
- Катинка Анна Жембери (Венгрия) — 45,93;
- Анастасия Грачёва (Молдова) — 45,59;
- Барбора Вранкова (Чехия) — 44,67;
- Елизавета Бабенко (Украина) — 43,76;
- Лукреция Дженнаро (Греция) — 43,20;
- Никола Фомченкова (Латвия) — 42,76;
- Лаура Щесна (Польша) — 40,51.
Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.
