ЧЕ-2026. Мужчины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026, женщины, короткая программа, результаты

Комментарии

14 января состоялся первый соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. У женщин прошла коротка программа, по итогам которой стали известны 24 участницы, квалифицировавшиеся в произвольную программу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины. Короткая программа

  1. Нина Петрыкина (Эстония) — 70,61;
  2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 64,97;
  3. Анна Пеццетта (Италия) — 64,85;
  4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,75;
  5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,34;
  6. Кимми Репонд (Швейцария) — 59,28;
  7. Сарина Йоос (Италия) — 58,90;
  8. Екатерина Куракова (Польша) — 58,08;
  9. Ливия Кайзер (Швейцария) — 57,02;
  10. Натали Лангербаур (Эстония) — 56,21;
  11. Анастасия Губанова (Грузия) — 56,17;
  12. Стефания Яковлева (Кипр) — 56,16;
  13. Лорин Шильд (Франция) — 56,14;
  14. Леа Серна (Франция) — 55,7;
  15. Ольга Микутина (Австрия) — 53,90;
  16. Иида Кархунен (Финляндия) — 53,73;
  17. Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия) — 53,07;
  18. Юлия Заутер (Румыния) — 52,53;
  19. Ванеса Шельмекова (Словакия) — 52,50;
  20. Мария Сенюк (Израиль) — 52,40;
  21. Юлия Ловренчич (Словения) — 51,71;
  22. Кристен Спорс (Великобритания) — 50,70;
  23. Жозефин Тальегор (Швеция) — 50,44;
  24. Йогале Аглинските (Литва) — 50,30;
  25. Александра Фейгин (Болгария) — 49,70;
  26. Кристина Лисовская (Эстония) — 49,62;
  27. Антонина Дубинина (Сербия) — 49,56;
  28. Ники Ворис (Нидерланды) — 48,14;
  29. Ариадна Гупта-Эспада (Испания) — 46,76;
  30. Наргиз Сулейманова (Азербайджан) — 46,60;
  31. Нина Пови (Великобритания) — 46,11;
  32. Катинка Анна Жембери (Венгрия) — 45,93;
  33. Анастасия Грачёва (Молдова) — 45,59;
  34. Барбора Вранкова (Чехия) — 44,67;
  35. Елизавета Бабенко (Украина) — 43,76;
  36. Лукреция Дженнаро (Греция) — 43,20;
  37. Никола Фомченкова (Латвия) — 42,76;
  38. Лаура Щесна (Польша) — 40,51.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Комментарии
