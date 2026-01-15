Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026, женщины, короткая программа, результаты

14 января состоялся первый соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. У женщин прошла коротка программа, по итогам которой стали известны 24 участницы, квалифицировавшиеся в произвольную программу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины. Короткая программа

Нина Петрыкина (Эстония) — 70,61; Нина Пинзаррон (Бельгия) — 64,97; Анна Пеццетта (Италия) — 64,85; Лара Наки Гутманн (Италия) — 63,75; Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,34; Кимми Репонд (Швейцария) — 59,28; Сарина Йоос (Италия) — 58,90; Екатерина Куракова (Польша) — 58,08; Ливия Кайзер (Швейцария) — 57,02; Натали Лангербаур (Эстония) — 56,21; Анастасия Губанова (Грузия) — 56,17; Стефания Яковлева (Кипр) — 56,16; Лорин Шильд (Франция) — 56,14; Леа Серна (Франция) — 55,7; Ольга Микутина (Австрия) — 53,90; Иида Кархунен (Финляндия) — 53,73; Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия) — 53,07; Юлия Заутер (Румыния) — 52,53; Ванеса Шельмекова (Словакия) — 52,50; Мария Сенюк (Израиль) — 52,40; Юлия Ловренчич (Словения) — 51,71; Кристен Спорс (Великобритания) — 50,70; Жозефин Тальегор (Швеция) — 50,44; Йогале Аглинските (Литва) — 50,30; Александра Фейгин (Болгария) — 49,70; Кристина Лисовская (Эстония) — 49,62; Антонина Дубинина (Сербия) — 49,56; Ники Ворис (Нидерланды) — 48,14; Ариадна Гупта-Эспада (Испания) — 46,76; Наргиз Сулейманова (Азербайджан) — 46,60; Нина Пови (Великобритания) — 46,11; Катинка Анна Жембери (Венгрия) — 45,93; Анастасия Грачёва (Молдова) — 45,59; Барбора Вранкова (Чехия) — 44,67; Елизавета Бабенко (Украина) — 43,76; Лукреция Дженнаро (Греция) — 43,20; Никола Фомченкова (Латвия) — 42,76; Лаура Щесна (Польша) — 40,51.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

