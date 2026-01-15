Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: расписание на 15 января

Сегодня, 15 января, в Шеффилде (Великобритания) продолжится чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках второго дня соревнований состоятся прокаты в короткой программе у мужчин и в произвольной у спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований на 15 января (время – московское):

16:30. Мужчины, короткая программа.

22:00. Спортивные пары, произвольная программа.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию пройдёт в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории примет турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.