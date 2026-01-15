Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Обратная сторона большого спорта». Вайцеховская — об откровенной книге Пападакис

«Обратная сторона большого спорта». Вайцеховская — об откровенной книге Пападакис
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на опубликованную книгу фигуристки Габриэлы Пападакис, которая получила название «Чтобы не исчезнуть».

«Книжка Габриэлы Пападакис должна была появиться хотя бы для того, чтобы заставить людей задуматься, какой ценой даётся спортсменам всё то, что так сильно восхищает болельщиков во всём мире.

Ну да, можно обсуждать, как некрасиво было со стороны Габриэлы желать неудачи соперникам в Пхёнчхане. Но ведь можно посмотреть на это с иной стороны. Тебя ломают с раннего детства. Ты не принадлежишь себе, тебе не принадлежат твоё тело, твои мысли, и цели, которые стоят перед тобой, на самом деле не твои — чужие.

Осознать это получается далеко не сразу, но подсознательно это очень сильно ломает. Олимпийская победа в этом случае — единственное, что способно оправдать все твои детские жертвы, все последующие ломки, все мучения. Поэтому когда победа начинает маячить перед глазами, ты реально готов ради неё на всё, хотя и не всегда, опять же, осознаёшь это.

А когда победить не получается, мы получаем всё то, что ещё не успело выветриться из памяти: реакцию Жени Медведевой в Пхёнчхане, истерику Саши Трусовой в Пекине или мемуары Пападакис. Всё это звенья одной цепи. Обратная сторона большого спорта, если хотите. Особенно если этот большой спорт изначально был вовсе не твоим выбором», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

