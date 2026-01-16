Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Фигурное катание

ЧЕ–2026 по фигурному катанию: произвольная программа женщин, где смотреть трансляцию, во сколько начало

Сегодня, 16 января, в Шеффилде (Великобритания) на чемпионате Европы – 2026 по фигурному катанию пройдут соревнования в произвольной программе у женщин. Начало соревнований в 21:00 по московскому времени.

Права на трансляцию произвольной программы женского турнира чемпионата Европы по фигурному катанию в России принадлежат Okko.
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

После короткой программы лидерство захватила эстонская фигуристка Нина Петрыкина (70,61 балла). На второй позиции находится бельгийка Нина Пиндзарроне с результатом 64,97 балла, замыкает тройку лидеров после первого соревновательного дня итальянская фигуристка Анна Пеццета (64,85 балла).

Российские фигуристы не принимают участие в чемпионате Европы – 2026.

