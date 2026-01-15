Скидки
Владислав Дикиджи планирует выступить в чемпионате России по прыжкам

Чемпион России в мужском одиночном катании, 21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи планирует выступить в чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщил его тренер Олег Татауров.

«В прыжковом чемпионате России планируем участвовать, ждём вызов. Со здоровьем всё хорошо», — сказал Татауров «Матч ТВ».

Владислав Дикиджи — чемпион России (2025) и серебряный призёр (2024) чемпионата России, бронзовый призёр финала Кубка России (2024), многократный победитель Гран-при России. На чемпионате страны 2026 года фигурист занял седьмое место. Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 31 января по 1 февраля в Москве.

