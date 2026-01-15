Скидки
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Авербух раскрыл, что ему ответила Валиева на предложение выступить в «Ледниковом периоде»

Авербух раскрыл, что ему ответила Валиева на предложение выступить в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался о перспективе выступления 19-летней Камилы Валиевой в телепроекте «Ледниковый период», продюсером которого он является.

«У Камилы сейчас все силы брошены на возвращение в спорт. Поэтому она с большим теплом сказала: «Я обязательно приду, очень люблю этот проект, но не в этом году». Отношусь с большим уважением», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Валиева готовится к возвращению в спорт после дисквалификации за допинг в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Камиле было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года.

