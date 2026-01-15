Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Больно смотреть». Плющенко жёстко раскритиковал уровень фигуристок на чемпионате Европы

«Больно смотреть». Плющенко жёстко раскритиковал уровень фигуристок на чемпионате Европы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко раскритиковал уровень женского фигурного катания после просмотра прокатов на чемпионате Европы – 2026.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
70:61
2
Нина Пиндзарроне
Бельгия
64:97
3
Анна Пеццетта
Италия
64.85

«Посмотрел вчера чемпионат Европы и короткую программу у женщин в Шеффилде, где я в 2012 году выиграл свой седьмой чемпионат Европы.

Крайне разочарован уровнем женского фигурного катания в Европе. Как будто мы все спали летаргическим сном с 1985 года, проснулись и снова оказались перед телевизором в том же времени. Каскады тройной тулуп – двойной тулуп в первой половине программы – и такой контент ещё залетает в первую шестёрку.

Любая из наших топ-10 российских девушек могла бы легко выиграть КП сейчас там. Любая!!!

Вывод один – мы в России думаем, вставлять ли 3,5А в КП нашим спортсменкам, делать тройной лутц – тройной тулуп или тройной лутц – тройной риттбергер в конце программы, добавляем сальто в программу девочкам, чтобы заработать лишние баллы в копилку, в то время как там всё идёт на спад по всем критериям спорта наивысших достижений.

Сейчас, и как бы это ни было больно, но стоить признать – без наших спортсменок женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Мне это больно было и смотреть, и как профессионалу осознавать вчера.

Российское фигурное катание двигало всегда вперёд этот вид спорта в мире! Сейчас и без нас ситуация совсем плачевная, увы», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кто станет лидером после короткой программы мужчин? LIVE 2-го дня чемпионата Европы
Live
Кто станет лидером после короткой программы мужчин? LIVE 2-го дня чемпионата Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android