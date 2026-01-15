«Больно смотреть». Плющенко жёстко раскритиковал уровень фигуристок на чемпионате Европы

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко раскритиковал уровень женского фигурного катания после просмотра прокатов на чемпионате Европы – 2026.

«Посмотрел вчера чемпионат Европы и короткую программу у женщин в Шеффилде, где я в 2012 году выиграл свой седьмой чемпионат Европы.

Крайне разочарован уровнем женского фигурного катания в Европе. Как будто мы все спали летаргическим сном с 1985 года, проснулись и снова оказались перед телевизором в том же времени. Каскады тройной тулуп – двойной тулуп в первой половине программы – и такой контент ещё залетает в первую шестёрку.

Любая из наших топ-10 российских девушек могла бы легко выиграть КП сейчас там. Любая!!!

Вывод один – мы в России думаем, вставлять ли 3,5А в КП нашим спортсменкам, делать тройной лутц – тройной тулуп или тройной лутц – тройной риттбергер в конце программы, добавляем сальто в программу девочкам, чтобы заработать лишние баллы в копилку, в то время как там всё идёт на спад по всем критериям спорта наивысших достижений.

Сейчас, и как бы это ни было больно, но стоить признать – без наших спортсменок женское фигурное катание в Европе в целом полностью деградирует. Мне это больно было и смотреть, и как профессионалу осознавать вчера.

Российское фигурное катание двигало всегда вперёд этот вид спорта в мире! Сейчас и без нас ситуация совсем плачевная, увы», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.