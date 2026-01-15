Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: КП у девушек доказывают, что чемпионат России сильнее европейского

Татьяна Тарасова: КП у девушек доказывают, что чемпионат России сильнее европейского
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась недовольна прокатами коротких программ у женщин на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания).

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
70:61
2
Нина Пиндзарроне
Бельгия
64:97
3
Анна Пеццетта
Италия
64.85

«Я не помню такого чемпионата Европы, чтобы все, кроме двух девочек, срывали все прыжковые элементы. Это недостаток подготовки. Они не прыгают в короткой программе ультра-си элементы, не прыгают три с половиной оборота, не прыгают четверной. Можно же вообще прыгнуть те элементы, которые исполняются уже на протяжении 100 лет.

Эти короткие программы у девушек доказывают, что чемпионат России сильнее чемпионата Европы. У нас девочки катаются интереснее. Думаю, можно согласиться с тем, что уровень европейского фигурного катания деградирует без нас. У нас же много лет катались три девочки, которые всегда украшали женские соревнования. А сейчас из всех девочек, которых чёрт знает сколько, — всего два чистых проката. Это неинтересно смотреть», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
Кто станет лидером после короткой программы мужчин? LIVE 2-го дня чемпионата Европы
Live
Кто станет лидером после короткой программы мужчин? LIVE 2-го дня чемпионата Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android