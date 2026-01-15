Татьяна Тарасова: КП у девушек доказывают, что чемпионат России сильнее европейского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась недовольна прокатами коротких программ у женщин на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания).

«Я не помню такого чемпионата Европы, чтобы все, кроме двух девочек, срывали все прыжковые элементы. Это недостаток подготовки. Они не прыгают в короткой программе ультра-си элементы, не прыгают три с половиной оборота, не прыгают четверной. Можно же вообще прыгнуть те элементы, которые исполняются уже на протяжении 100 лет.

Эти короткие программы у девушек доказывают, что чемпионат России сильнее чемпионата Европы. У нас девочки катаются интереснее. Думаю, можно согласиться с тем, что уровень европейского фигурного катания деградирует без нас. У нас же много лет катались три девочки, которые всегда украшали женские соревнования. А сейчас из всех девочек, которых чёрт знает сколько, — всего два чистых проката. Это неинтересно смотреть», — приводит слова Тарасовой Sport24.